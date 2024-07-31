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Олимпиада. Академическая гребля. Хмара и Ковалев среди парных двоек в легком весе не будут бороться за медали

Олимпиада

Украинцы будут соревноваться в утешительном финале

Олимпиада. Академическая гребля. Хмара и Ковалев среди парных двоек в легком весе не будут бороться за медали

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялись мужские полуфинальные заезды в двойке парные (легкий вес) 2000 м в академической гребле на Олимпиаде-2024. Также соревновались украинцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев.

Во втором заезде наши спортсмены финишировали пятыми с результатом 6:37.35. Это не позволило нашим попасть в финал "А", в котором гребцы борются за медали, поэтому украинцев ожидает выступление в утешительном финале "B".

Добавим, что заезды утешительного финала за 7-12 места у мужчин состоятся 2 августа в 13:02 по киевскому времени.

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