Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада. Академическая гребля. Хмара и Ковалев среди парных двоек в легком весе не будут бороться за медали
Украинцы будут соревноваться в утешительном финале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня состоялись мужские полуфинальные заезды в двойке парные (легкий вес) 2000 м в академической гребле на Олимпиаде-2024. Также соревновались украинцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев.
Во втором заезде наши спортсмены финишировали пятыми с результатом 6:37.35. Это не позволило нашим попасть в финал "А", в котором гребцы борются за медали, поэтому украинцев ожидает выступление в утешительном финале "B".
Добавим, что заезды утешительного финала за 7-12 места у мужчин состоятся 2 августа в 13:02 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Черноморец просматривает двух воспитанников Динамо - Источник
- Старт сезона в Первой лиги начнется позже, чем планировалось
- Эпицентр подписал бывшего голкипера Черноморца
- Харлан трогательно поздравила любимого с медалью Олимпиады-2024. Фото
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО