Олимпиада. Академическая гребля. Хмара и Ковалев среди парных двоек в легком весе не будут бороться за медали

Сегодня состоялись мужские полуфинальные заезды в двойке парные (легкий вес) 2000 м в академической гребле на Олимпиаде-2024. Также соревновались украинцы Игорь Хмара и Станислав Ковалев.

Во втором заезде наши спортсмены финишировали пятыми с результатом 6:37.35. Это не позволило нашим попасть в финал "А", в котором гребцы борются за медали, поэтому украинцев ожидает выступление в утешительном финале "B".

Добавим, что заезды утешительного финала за 7-12 места у мужчин состоятся 2 августа в 13:02 по киевскому времени.