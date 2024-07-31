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Олимпиада. Академическая гребля. Довгодько, Верхогляд, Коженкова и Дудченко заняли пятое место в парной четверке
Мы были очень близки к медали
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня женская сборная Украины по академической гребле (парные четверки) соревновалась в финале Олимпийских игр-2024.
Наши девушки в своем заплыве на дистанции 2 километра заняли пятое место, пропустив на последних сотнях метров немок, которые выиграли бронзу. Время украинок - 6.23,05.
Состав команды: Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова.
Напомним, что Анастасия Коженкова выигрывала золото в этой дисциплине на Олимпиаде-2012 в Лондоне.
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