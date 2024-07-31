Олимпиада. Академическая гребля. Довгодько, Верхогляд, Коженкова и Дудченко заняли пятое место в парной четверке

Сегодня женская сборная Украины по академической гребле (парные четверки) соревновалась в финале Олимпийских игр-2024.

Наши девушки в своем заплыве на дистанции 2 километра заняли пятое место, пропустив на последних сотнях метров немок, которые выиграли бронзу. Время украинок - 6.23,05.

Состав команды: Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова.

Напомним, что Анастасия Коженкова выигрывала золото в этой дисциплине на Олимпиаде-2012 в Лондоне.