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Олимпиада. Академическая гребля. Довгодько, Верхогляд, Коженкова и Дудченко заняли пятое место в парной четверке

Олимпиада
Обновлено

Мы были очень близки к медали

Олимпиада. Академическая гребля. Довгодько, Верхогляд, Коженкова и Дудченко заняли пятое место в парной четверке

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня женская сборная Украины по академической гребле (парные четверки) соревновалась в финале Олимпийских игр-2024.

Наши девушки в своем заплыве на дистанции 2 километра заняли пятое место, пропустив на последних сотнях метров немок, которые выиграли бронзу. Время украинок - 6.23,05.

Состав команды: Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова.

Напомним, что Анастасия Коженкова выигрывала золото в этой дисциплине на Олимпиаде-2012 в Лондоне.

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