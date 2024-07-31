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Александр Желтяков о своих результатах на Олимпиаде: Почти все пловцы заболели

Олимпиада

Спортсмен уже не будет выступать на соревнованиях

Александр Желтяков о своих результатах на Олимпиаде: Почти все пловцы заболели

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Квалификация 200-метровки на спине стала для Александра Желтякова второй на Олимпиаде-2024. Впрочем, как и первую на дистанции 100 метров, украинский пловец ее не преодолел - по результатам отбора он стал лишь 20-м. 18-летний спортсмен в интервью Суспільне Спорт назвал причину, по которой он имел такие неудачные выступления.

"Что стало причиной такого выступления? Считаю, что неправильно было заболеть перед этим стартом. Когда мы приехали, в день открытия [Олимпиады] - почти все пловцы заболели. Но это не главная проблема была. Считаю, что мой настрой на эти соревнования был не самым лучшим после многих недель плохих тренировок. Не знаю, что еще сказать. Я совсем не ожидал такого результата, но как получилось. Мы не сдаемся, а будем идти дальше. Чувствовал ли давление после победы на Евро? Нет, это не давило, а наоборот - давало мне больше мотивации, что другие меня опасаются. Меня это мотивировало плыть еще лучше, но получилось как получилось. Показал не свой лучший, а даже худший результат. Поэтому мне надо просто готовиться к следующим Олимпийским играм", - заявил Александр Желтяков.

Напомним, что двукратный олимпийский призер Михаил Романчук недавно также не смог преодолеть квалификацию на дистанции 800 м вольным стилем, где в итоге занял 17-е место.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
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