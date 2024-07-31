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Новак Джокович следом за Циципасом вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Серб уверенно вышел в следующий раунд соревнований

Новак Джокович следом за Циципасом вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в четвертьфинал теннисного турнира Олимпиады в Париже.

В матче второго круга серб обыграл 70-ю ракетку мира немецкого теннисиста Доминика Кёпфера.

Олимпиада (м). Третий круг

Новак Джокович — Доминик Кёпфер 7:5, 6:3

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. В её рамках Джокович пять раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Кёпфера семь эйсов, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух заработанных.

В четвертьфинале Олимпиады в Париже Новак Джокович встретится с 11-й ракеткой мира теннисистом из Греции Стефаносом Циципасом, который в третьем круге обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса.

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