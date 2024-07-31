  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Алекс Йи завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в мужском триатлоне
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Алекс Йи завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в мужском триатлоне

Олимпиада

Спортсмен показал хорошую скорость

Алекс Йи завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в мужском триатлоне

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Алекс Йи из Великобритании стал победителем мужского триатлона на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Он преодолел дистанцию соревнований за 1:43,33.

Серебряную награду добыл спортсмен из Новой Зеландии Хейден Уайлд, а тройку призёров замкнул французский атлет Лео Бергер.

Ранее француженка Кассандра Богран завоевала золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

По теме
yellow-arrow
Виктория Ус: Думала, что проигрыш уже большой, но продолжила бороться до конца
yellow-arrow
Станислав Ковалев: Мы не смогли реализовать себя, свой потенциал
yellow-arrow
Олег Федорчук: Состав на Олимпиаду - была недоработка на всех уровнях, начиная от руководства клубов, УПЛ и заканчивая УАФ
Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости