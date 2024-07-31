Алекс Йи завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в мужском триатлоне

Алекс Йи из Великобритании стал победителем мужского триатлона на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Он преодолел дистанцию соревнований за 1:43,33.

Серебряную награду добыл спортсмен из Новой Зеландии Хейден Уайлд, а тройку призёров замкнул французский атлет Лео Бергер.

Ранее француженка Кассандра Богран завоевала золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже.