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Алекс Йи завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в мужском триатлоне
Спортсмен показал хорошую скорость
Фото: Getty Images
Алекс Йи из Великобритании стал победителем мужского триатлона на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция). Он преодолел дистанцию соревнований за 1:43,33.
Серебряную награду добыл спортсмен из Новой Зеландии Хейден Уайлд, а тройку призёров замкнул французский атлет Лео Бергер.
Ранее француженка Кассандра Богран завоевала золотую медаль в соревнованиях по триатлону на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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