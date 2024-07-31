Александр Косырин: Судьба олимпийской сборной Украины решилась в первом матче с Ираком

Вчера олимпийская сборная Украины уступила Аргентине (0:2) в заключительном матче группового раунда соревнований и досрочно завершила участие в них. Мнениями о выступлении команды Руслана Ротаня на Олимпиаде в целом и в поединке с аргентинцами в частности с корреспондентом UA-Футбол поделился бывший форвард молодежной и национальной сборных Украины Александр Косырин. Затронул он и довольно острую тему пробелов в детско-юношеском футболе, что накладывает отпечаток на уровень исполнительского мастерства в серьезных международных соревнованиях.

- Как и национальной сборной, олимпийской не хватило чуть-чуть, - убежден он. – Как оказалось, все решалось в первом матче с Ираком. Следующие два поединка, с марокканцами и аргентинцами, сыграли здорово. В них смотрелись достойно. Молодцы. Что касается поединка с Аргентиной, то в нем у наших олимпийцев было несколько благоприятных моментов, в которых могли забить. Аргентинцы же второй мяч забили, можно сказать, из ничего. Это сделал мальчик 2006 года рождения. 18-летний футболист вышел играть за команду, в которой его партнерами были значительно старшие по возрасту, и как говорят, «подобедал», удачно сыграв на добивании. А первый гол стал следствием обрезки игроков украинской сборной. Это произошло в центре поля: наши защитники вроде бы правильно опускались в штрафную, а вот где были игроки опорной зоны? Они провалились и аргентинец с центральной части поля без помех провел мяч – и «щечкой» направил его в дальний угол. Однако проигрыш в первом туре группового раунда сыграл свою роль – и после двух следующих матчей наша олимпийская сборная выбыла из борьбы.

- Все вышло по сценарию национальной команды на чемпионате Европы в Германии, как под копирку…

– Да не только на чемпионате Европы. А как под копирку событий, которые происходят со сборной Украины уже лет двадцать. Все время нам чуть-чуть чего-то не хватает. Буквально не хватает какого-то шага…

- Как думаете, что может скрываться за этим "чуть-чуть"?

– Все, что угодно. Начиная с развития детского футбола и заканчивая событиями, которые имеют место – войной. На этот счет дискутировать можно часами.

- Многие высказывали мнение, что с Аргентиной в третьем матче группового раунда Олимпиады нашей команде будет тяжело. Однако в этой игре с нашей стороны было не все так плохо…

– Аргентина действительно крепкий соперник. Впрочем, те же сборные Ирака и Марокко тоже смотрятся неплохо. Сейчас все команды научились играть в футбол. Это не так, как было лет двадцать назад, когда Люксембург или другая сборная из малых стран не умели. Сейчас все по-другому – как на уровне сборных, так и клубов, повторюсь, играть умеют все. И ничего страшного для нашей сборной не должно быть – будь то поединок с французами, аргентинцами или марокканцами. Все зависит от волевого стиля, избранной тактики и мастерства. Вот и все.

- Как вы считаете, будут ли в будущем руководители нашего футбола принимать те или иные меры для того, чтобы клубы УПЛ без колебаний отпускали своих футболистов на Олимпиаду? Ведь на этих Играх у нашей сборной чувствовалось отсутствие оптимального состава…

– Трудно сказать. Французы тоже играли без семи-восьми футболистов, которых клубы не отпустили. И, как оказалось, ничего страшного. У них есть кем их заменить. А у нас иначе: если не отпустили такое количество игроков, то выходит, что сразу же возникает проблема, потому что заменить их неким. Вообще, проблема эта начинается с развития детского футбола. Ведь существуют серьезные пробелы: с U-17 идет сразу же переход к U-19, а с U-19 – во взрослый футбол. Ребят, которые в него не попадают, сразу же списывают. Впрочем, понятно, что попасть они во взрослый футбол не могут по естественным соображениям – своим возможностям и качествам, ведь с ними нужно работать. Если брать для примера такое ведущее футбольное государство, как Испания, то там как раз все наоборот. У них есть команды U-17, U-18, U-19, U-20, U-21, U-22 и U-23! Семь лет подряд у футболиста есть возможность развиваться, а после U-23 он уже играет за главную команду. Недаром испанцы становятся победителями в разных возрастных категориях на серьезных турнирах – таких, как чемпионат Европы. Не удивлюсь, если с таким подходом они могут и чемпионат мира выиграть. И что интересно: любого испанского футболиста замени другим – и тот будет таким же эффективным. Ведь пройдя хорошую школу, он имеет необходимое мастерство и адаптированность к взрослому футболу. В Украине же такого нет из-за упомянутых выше пробелов. И это беда нашего футбола. Поэтому и возникают у наших сборных проблемы. Проскочив через возрастную пропасть из команды U-17 в U-19, а потом еще и в главную команду, нехватка мастерства сразу же дает о себе знать. Юношей нужно учить, заниматься с ними, развивать. Тренеры хотят, но у нас нет столько возрастов после U-17, как в Испании. Вот и выходит замкнутый круг. И этому я нисколько не удивляюсь. Отсюда и результаты на крупных соревнованиях. Если бы мы в процессе подготовки молодежи немного что-то наладили, то возможно со временем наши сборные могли бы играть на равных и даже обыгрывать соперников, проходя в следующий раунд соревнований.