Украинские гребцы о пятом месте в финале: Где-то понимали, что медаль у нас в кармане, но случилось как случилось

Женская сборная Украины по академической гребле остановилась в шаге от медали Олимпийских игр-2024. Наши спортсменки в парной четверке на дистанции 2000 метров, на протяжении почти всей гонки находились в лидирующей тройке. Впрочем, в конце им не хватило сил, в результате чего заняли пятое место в финале. Украинки в интервью Суспільне Спорт рассказали об эмоциях от итогового результата и потерянной награды.

"Уже награда то, что мы среди сильных команд. Это Олимпийские игры, здесь слабых нет. Нас также боялись, и это было непредсказуемо относительно того, кто мог выиграть. Но мы старались и отдали все. Рады, что продемонстрировали борьбу. Для нас это самое главное, что была борьба, мы пытались достать. Где-то понимали, что медаль у нас в кармане, но произошло как произошло", - сказала Евгения Довгодько.

"Когда ты идешь гонку и сказать, что не хватило сил... Это Олимпийские игры, здесь не бывает, что чего-то не хватило. Когда отдаешь все - то отдаешь все. На сегодня мы пятые и очень благодарны нашей стране, всем болельщикам, ВСУ и нашему президенту, всем тем, кто душой и телом с нами. Мы очень старались [получить медаль], но вот так. Нам очень трудно это говорить, хочется только сесть и заплакать, обнимать родных, чтобы у них все было хорошо", - заявила после гонки Анастасия Коженкова. Еще одна участница финала Дарья Верхогляд отметила, что в команде были настроены на получение медали перед Олимпиадой.