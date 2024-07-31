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Украинские гребцы о пятом месте в финале: Где-то понимали, что медаль у нас в кармане, но случилось как случилось
Досадное поражение
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Женская сборная Украины по академической гребле остановилась в шаге от медали Олимпийских игр-2024. Наши спортсменки в парной четверке на дистанции 2000 метров, на протяжении почти всей гонки находились в лидирующей тройке. Впрочем, в конце им не хватило сил, в результате чего заняли пятое место в финале. Украинки в интервью Суспільне Спорт рассказали об эмоциях от итогового результата и потерянной награды.
"Уже награда то, что мы среди сильных команд. Это Олимпийские игры, здесь слабых нет. Нас также боялись, и это было непредсказуемо относительно того, кто мог выиграть. Но мы старались и отдали все. Рады, что продемонстрировали борьбу. Для нас это самое главное, что была борьба, мы пытались достать. Где-то понимали, что медаль у нас в кармане, но произошло как произошло", - сказала Евгения Довгодько.
"Когда ты идешь гонку и сказать, что не хватило сил... Это Олимпийские игры, здесь не бывает, что чего-то не хватило. Когда отдаешь все - то отдаешь все. На сегодня мы пятые и очень благодарны нашей стране, всем болельщикам, ВСУ и нашему президенту, всем тем, кто душой и телом с нами. Мы очень старались [получить медаль], но вот так. Нам очень трудно это говорить, хочется только сесть и заплакать, обнимать родных, чтобы у них все было хорошо", - заявила после гонки Анастасия Коженкова. Еще одна участница финала Дарья Верхогляд отметила, что в команде были настроены на получение медали перед Олимпиадой.
"Мы сюда ехали за медалью, настраивали себя на как можно более высокий результат. Немного обидно, но это спорт, так бывает. Надо принять это и сделать выводы и идти дальше."
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