Виктория Ус вышла в финал в каноэ-слаломе на Олимпиаде-2024.

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В полуфинале принимают участие 18 спортсменок. В финал проходят 12 лучших гребцов.

Украинка в полуфинальный заезд преодолела за 114.26 секунды и заняла пятое место. Также Ус получила четыре секунды штрафа, однако это не помешало ей досрочно отобраться в финал!