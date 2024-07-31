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Виктория Ус вышла в финал в каноэ-слаломе на Олимпиаде-2024
Невероятный результат показала украинская спортсменка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Виктория Ус вышла в финал в каноэ-слаломе на Олимпиаде-2024.
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В полуфинале принимают участие 18 спортсменок. В финал проходят 12 лучших гребцов.
Украинка в полуфинальный заезд преодолела за 114.26 секунды и заняла пятое место. Также Ус получила четыре секунды штрафа, однако это не помешало ей досрочно отобраться в финал!
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