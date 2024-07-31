Станислав Ковалев: Мы не смогли реализовать себя, свой потенциал

Украинские гребцы Станислав Ковалев и Игорь Хмара выбыли из борьбы за медали Олимпиады-2024 в Париже.

Спортсмены заняли пятую позицию, уступив первому месту, сборной Италии, более 15 секунд, а третьему экипажу из Норвегии — одиннадцать.

"Понравилась ли гонка? Нет. Мы не смогли реализовать себя, свой потенциал. Все, к чему мы готовились, у нас не получилось. Очень разочарованы своим результатом", - сказал Ковалев из Парижа. "Обратили внимание на то, как много зрителей. Когда едешь с 1000 метров, начинают люди кричать". "Я считаю, что у нас все было хорошо с планированием. Этот отбор хорошо ложился на нашу подготовку и не имел значения", - сказал гребец.

Зато Игорь Хмара, считает, что могли бы показать лучший результат.