  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Станислав Ковалев: Мы не смогли реализовать себя, свой потенциал
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Станислав Ковалев: Мы не смогли реализовать себя, свой потенциал

Олимпиада

Украинские гребцы подвели итоги

Станислав Ковалев: Мы не смогли реализовать себя, свой потенциал

Суспільне Спорт

Новина українською

Украинские гребцы Станислав Ковалев и Игорь Хмара выбыли из борьбы за медали Олимпиады-2024 в Париже.

Спортсмены заняли пятую позицию, уступив первому месту, сборной Италии, более 15 секунд, а третьему экипажу из Норвегии — одиннадцать.

"Понравилась ли гонка? Нет. Мы не смогли реализовать себя, свой потенциал. Все, к чему мы готовились, у нас не получилось. Очень разочарованы своим результатом", - сказал Ковалев из Парижа.

"Обратили внимание на то, как много зрителей. Когда едешь с 1000 метров, начинают люди кричать".

"Я считаю, что у нас все было хорошо с планированием. Этот отбор хорошо ложился на нашу подготовку и не имел значения", - сказал гребец.

Зато Игорь Хмара, считает, что могли бы показать лучший результат.

"Повлиял ли факт позднего отбора на Олимпиаду? Возможно, психологически было бы немного легче, не готовиться не на отбор, а целенаправленно на Олимпийские игры. Но получилось, как получилось", - отметил Игорь.

"Какой здесь канал? Выходишь и не знаешь, какая будет погода по самой гонке. Например, разминаешься и будет попутный ветер, а становишься на старт - и встречный или встречно-боковой. Канал здесь лучше [чем в Токио], удобный и более "честный". Но организация, транспорт - в Токио было на уровень выше и лучше, не сравнить. Мы ехали на гонку 1:40 часа. Так надо 50 минут, но опоздали на взвешивание, потому что женщина, которая была за рулем, заблудилась и мы просто крутились, 1:40 часа были в автобусе", - поделился Хмара.

"Будем готовиться к финалу Б. Поборемся. Жаль, хотелось побороться за медали, но не сложилось. Где-то не пошло, не реализовались", - дополнил спортсмен.

По теме
yellow-arrow
Виктория Ус: Думала, что проигрыш уже большой, но продолжила бороться до конца
yellow-arrow
Олег Федорчук: Состав на Олимпиаду - была недоработка на всех уровнях, начиная от руководства клубов, УПЛ и заканчивая УАФ
yellow-arrow
Виктория Ус вышла в финал в каноэ-слаломе на Олимпиаде-2024
Олимпиада Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости