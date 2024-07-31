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Станислав Ковалев: Мы не смогли реализовать себя, свой потенциал
Украинские гребцы подвели итоги
Суспільне Спорт
Украинские гребцы Станислав Ковалев и Игорь Хмара выбыли из борьбы за медали Олимпиады-2024 в Париже.
Спортсмены заняли пятую позицию, уступив первому месту, сборной Италии, более 15 секунд, а третьему экипажу из Норвегии — одиннадцать.
"Понравилась ли гонка? Нет. Мы не смогли реализовать себя, свой потенциал. Все, к чему мы готовились, у нас не получилось. Очень разочарованы своим результатом", - сказал Ковалев из Парижа.
"Обратили внимание на то, как много зрителей. Когда едешь с 1000 метров, начинают люди кричать".
"Я считаю, что у нас все было хорошо с планированием. Этот отбор хорошо ложился на нашу подготовку и не имел значения", - сказал гребец.
Зато Игорь Хмара, считает, что могли бы показать лучший результат.
"Повлиял ли факт позднего отбора на Олимпиаду? Возможно, психологически было бы немного легче, не готовиться не на отбор, а целенаправленно на Олимпийские игры. Но получилось, как получилось", - отметил Игорь.
"Какой здесь канал? Выходишь и не знаешь, какая будет погода по самой гонке. Например, разминаешься и будет попутный ветер, а становишься на старт - и встречный или встречно-боковой. Канал здесь лучше [чем в Токио], удобный и более "честный". Но организация, транспорт - в Токио было на уровень выше и лучше, не сравнить. Мы ехали на гонку 1:40 часа. Так надо 50 минут, но опоздали на взвешивание, потому что женщина, которая была за рулем, заблудилась и мы просто крутились, 1:40 часа были в автобусе", - поделился Хмара.
"Будем готовиться к финалу Б. Поборемся. Жаль, хотелось побороться за медали, но не сложилось. Где-то не пошло, не реализовались", - дополнил спортсмен.
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