Виктория Ус: Думала, что проигрыш уже большой, но продолжила бороться до конца

Виктория Ус оценила успешное выступление в полуфинале гребного слалома в каноэ.

"Первая часть трассы вообще не пошла. Потеряла там немало секунд, плюс четыре секунды штрафа. Думала, что проигрыш уже большой, но продолжила бороться до конца. И хорошо, что продолжила, потому что это мне позволило попасть в финал.

Есть что улучшать, поэтому надо восстановиться и получить удовольствие финала", - сказала Виктория Ус.

Напомним, что финал гребного слалома в каноэ состоится сегодня в 18:25.