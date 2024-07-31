  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Виктория Ус: Думала, что проигрыш уже большой, но продолжила бороться до конца
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Виктория Ус: Думала, что проигрыш уже большой, но продолжила бороться до конца

Олимпиада

Украинка прокомментировала выход в финал соревнований

Виктория Ус: Думала, что проигрыш уже большой, но продолжила бороться до конца

Фото: Getty Images

Новина українською

Виктория Ус оценила успешное выступление в полуфинале гребного слалома в каноэ.

"Первая часть трассы вообще не пошла. Потеряла там немало секунд, плюс четыре секунды штрафа. Думала, что проигрыш уже большой, но продолжила бороться до конца. И хорошо, что продолжила, потому что это мне позволило попасть в финал.

Есть что улучшать, поэтому надо восстановиться и получить удовольствие финала", - сказала Виктория Ус.

Напомним, что финал гребного слалома в каноэ состоится сегодня в 18:25.

По теме
yellow-arrow
Станислав Ковалев: Мы не смогли реализовать себя, свой потенциал
yellow-arrow
Олег Федорчук: Состав на Олимпиаду - была недоработка на всех уровнях, начиная от руководства клубов, УПЛ и заканчивая УАФ
yellow-arrow
Виктория Ус вышла в финал в каноэ-слаломе на Олимпиаде-2024
Олимпиада Олимпиада-2024 Виктория Ус
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости