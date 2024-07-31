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Виктория Ус: Думала, что проигрыш уже большой, но продолжила бороться до конца
Украинка прокомментировала выход в финал соревнований
Фото: Getty Images
Виктория Ус оценила успешное выступление в полуфинале гребного слалома в каноэ.
"Первая часть трассы вообще не пошла. Потеряла там немало секунд, плюс четыре секунды штрафа. Думала, что проигрыш уже большой, но продолжила бороться до конца. И хорошо, что продолжила, потому что это мне позволило попасть в финал.
Есть что улучшать, поэтому надо восстановиться и получить удовольствие финала", - сказала Виктория Ус.
Напомним, что финал гребного слалома в каноэ состоится сегодня в 18:25.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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