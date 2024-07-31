Олимпиада-2024. Британский пловец Люк Гринбанк дисквалифицирован за нарушение правил

Британский пловец Люк Гринбанк был дисквалифицирован за нарушение правил на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция).

Инцидент произошёл во время квалификационного заплыва на дистанции 200 метров на спине.

Чемпион мира 2019 года показал лучшее время в четвёртом квалификационном заплыве, но при выполнении последнего разворота он слишком долго находился под водой. Из-за этого его результат был аннулирован.

Первое место в квалификации занял швейцарец Роман Митюков. Он является серебряным призёром чемпионата мира 2024 года на этой дистанции.