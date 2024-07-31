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Гватемала добыла первую в истории золотую медаль Олимпийских игр

Олимпиада
Обновлено

Спортсменка удачно выступила в стендовой стрельбе

Гватемала добыла первую в истории золотую медаль Олимпийских игр

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Спортсменка из Гватемалы Адриана Руано Олива завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже (Франция) в стендовой стрельбе (трап). Она показала результат 45, установив олимпийский рекорд.

Серебряную медаль завоевала итальянская спортсменка Мария Станко с результатом 40. Бронзовая медаль — у представительницы Австралии Пенни Смит (32).

Руано Олива стала первой в истории олимпийской чемпионкой из Гватемалы. Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа.

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