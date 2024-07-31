Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гватемала добыла первую в истории золотую медаль Олимпийских игр
Спортсменка удачно выступила в стендовой стрельбе
Фото: Getty Images
Спортсменка из Гватемалы Адриана Руано Олива завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Париже (Франция) в стендовой стрельбе (трап). Она показала результат 45, установив олимпийский рекорд.
Серебряную медаль завоевала итальянская спортсменка Мария Станко с результатом 40. Бронзовая медаль — у представительницы Австралии Пенни Смит (32).
Руано Олива стала первой в истории олимпийской чемпионкой из Гватемалы. Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Жирона разгромно проиграла Тулузе в потенциально последнем матче Довбика
- Старт сезона в Первой лиги начнется позже, чем планировалось
- Эпицентр подписал бывшего голкипера Черноморца
- Костевич установила исторический национальный рекорд на Олимпиаде-2024
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн