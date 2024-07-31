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Олимпиада-2024. Виктория Ус заняла 11 место в финале гребного слалома на каноэ
Украинка не смогла превзойти свой лучший результат
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Виктория Ус заняла 11-е место в финале гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх-2024.
В финале Ус показала результат 113.98 секунд и заработала четыре штрафные секунды.
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Победу одержала австралийка Джессика Фокс, для которой это "золото" Олимпиады стало вторым в этом виде гребного слалома.
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