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Олимпиада-2024. Виктория Ус заняла 11 место в финале гребного слалома на каноэ

Олимпиада
Обновлено

Украинка не смогла превзойти свой лучший результат

Олимпиада-2024. Виктория Ус заняла 11 место в финале гребного слалома на каноэ

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Виктория Ус заняла 11-е место в финале гребного слалома на каноэ на Олимпийских играх-2024.

В финале Ус показала результат 113.98 секунд и заработала четыре штрафные секунды.

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Победу одержала австралийка Джессика Фокс, для которой это "золото" Олимпиады стало вторым в этом виде гребного слалома.

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