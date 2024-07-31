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Ига Швёнтек на отказе соперницы вышла в полуфинал теннисного турнира Олимпиады-2024
Польская теннисистка провела делеко не лучший матч
Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в полуфинал Олимпийских игр в Париже (Франция).
В четвертьфинале её соперница, девятая ракетка мира американка Даниэль Коллинз, снялась по ходу третьего сета при счёте 4:1.
Матч продолжался 2 часа 1 минуту. В рамках встречи Швёнтек выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Коллинз семь подач навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.
В полуфинале Олимпиады-2024 Ига Швёнтек сыграет с представительницей Китай седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь, которая в четвертьфинале одолела немку Анжелику Кербер.
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