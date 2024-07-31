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Ига Швёнтек на отказе соперницы вышла в полуфинал теннисного турнира Олимпиады-2024

Олимпиада
Обновлено

Польская теннисистка провела делеко не лучший матч

Ига Швёнтек на отказе соперницы вышла в полуфинал теннисного турнира Олимпиады-2024

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в полуфинал Олимпийских игр в Париже (Франция).

В четвертьфинале её соперница, девятая ракетка мира американка Даниэль Коллинз, снялась по ходу третьего сета при счёте 4:1.

Олимпиада (ж). 1/4 финала
Ига Швёнтек — Даниэль Коллинз 6:1, 2:6, 4:1

Матч продолжался 2 часа 1 минуту. В рамках встречи Швёнтек выполнила два эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из семи. На счету Коллинз семь подач навылет, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Олимпиады-2024 Ига Швёнтек сыграет с представительницей Китай седьмой ракеткой мира Чжэн Циньвэнь, которая в четвертьфинале одолела немку Анжелику Кербер.

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