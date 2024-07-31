Антисекс-кровати, спортсмен-педофил и угрозы убийства израильским атлетам: главные скандалы на Олимпиаде-2024

Олимпийские игры не успели начаться, как сразу все мировое сообщество накрыл скандал, связанный с дерзкой церемонией открытия Игр. Если кто-то вдруг пропустил, то организаторы обыграли сюжет библейской сцены из росписи Леонардо да Винчи "Тайная вечеря", но в роли Христа и 12 его учеников, в частности, выступили трансгендеры, небинарные личности и дрэг-квин (переодетые в женщин мужчины). Такой перфоманс вызвал недовольство христиан по всему миру. Однако об этой истории уже, само собой, слышали все, кто следит за Олимпиадой, поэтому сегодня мы поговорим о других громких скандалах ОИ-2024, которые могли пройти мимо болельщиков.

На Олимпиаде выступает волейболист, отсидевший за педофилию

Самым громким скандалом на этих Играх, вероятно, стало участие в турнире по пляжному волейболу Стивена ван де Вельде, который восемь лет назад был осужден за изнасилование 12-летней девочки. Тем не менее Федерация волейбола Нидерландов, НОК Нидерландов и МОК не только не видят проблем в поездке на Игры такого спортсмена, но и всячески поддерживают его.

В 2016 году Ван де Вельде познакомился с ребенком в соцсетях, писал ей, что безумно влюблен, и приехал к ней в Англию. А потом выждал момент, когда родителей не было дома, пришел к ней, напоил и совершил преступление. Спортсмен в суде сообщил, что знал о возрасте ребенка, и признал свою вину в педофилии. Его приговорили к четырем годам заключения.

В английской тюрьме он провел 12 месяцев, затем был депортирован в родные Нидерланды, а там волейболист быстро вышел на свободу за примерное поведение. Впоследствии голландец вернулся в спорт, а этим летом появилась новость, что Стивен будет выступать на Олимпиаде в Париже.

Эта история сразу вызвала бурю общественного недовольства: болельщики со всего мира просили не допускать педофила на Игры. Однако местная федерация и НОК Нидерландов в ответ заявили, что не видят никакой причины, которая могла бы помешать атлету, который отбыл наказание и исправился, поехать на Олимпиаду.

"Важно помнить, что мы все одна большая олимпийская семья. Спорт должен сближать, а не разъединять людей, какими бы они ни были. В конце концов, это не школьная олимпиада по математике, здесь нет 12-летних спортсменок!", - поделился мнением глава МОК Томас Бах.

Вот эти, без преувеличения, циничные слова Баха выглядят как некая насмешка. А как насчет несовершеннолетних девушек, которые могут испытывать страх, находясь в одной Олимпийской деревне с педофилом? А еще Томас Бах сказал, что на Играх нет 12-летних школьниц. Но даже здесь он ошибся. Самой молодой спортсменке на ОИ-2024 (Чжэн Хаохао из Китая) 11 лет. Она выступит в соревнованиях по скейтборду. И Хаохао - не единственная маленькая девочка на Играх.

Но самое страшное во всей ситуации то, что Стивен, по сути, не понес справедливого наказания, а теперь вообще стал олимпийским атлетом и представляет свою страну, что звучит очень гордо, а это прямой путь к реабилитации в глазах общественности.

Немножко улучшает эту ситуацию тот факт, что в Олимпийской деревне Стивен будет жить отдельно, а также находиться под постоянным контролем.

Получил приглашение на свои похороны

Французские власти уже начали расследование угроз в адрес израильских спортсменов, участвующих в Играх. По данным парижской полиции, олимпийская делегация страны получила уже пятнадцать подобных писем.

Пока называются имена двух атлетов: дзюдоист Петер Пальчик и пловец Мейрон Амир Черути. Спортсменам обещают повторение событий Мюнхена-1972 (дословно). Напомню, что тогда террористы ворвались в Олимпийскую деревню и взяли заложников, в результате чего погибли 11 израильтян и один немецкий полицейский.

"Вы не приглашены в Париж в 2024 году. Если приедете, учтите, что мы намерены повторить события в Мюнхене 1972-го. Вы будете ждать нападения в любой момент - в аэропорту, в отеле и на улицах, которые принадлежат только нам. Готовьтесь к интифаде!" - говорится в послании.

Кроме того, атлетам было отправлено приглашение на свои похороны: в письме Черути даже была указана дата (27 июля 2024 года) и прикреплена ссылка, возможно, с маршрутом к месту захоронения.

Также стоит отметить, что Пальчик в свое время выкладывал пост в собственных соцсетях, как он подписывает бомбы, которые будут сброшены на Газу. Надпись на снарядах была следующая: "От меня вам с удовольствием". Вскоре израильтянин удалил публикацию, однако сохранились скриншоты. Вероятно, именно эта история и стала ключевой, когда террористы выбирали себе потенциальную цель.

1,4 миллиарда евро в канализацию - грязная Сена не готова к Играм

Эпопея с переносом соревнований по олимпийскому триатлону в реке Сене - самый громкий организационный провал этой Олимпиады. Французские журналисты уверены, что главная проблема этой истории - политизированность. Парижские власти слишком сильно поверили в такую масштабную и благородную цель (очистить Сену под Игры), что отказаться от этой идеи означало бы не выполнение своих обещаний и задач.

Мэр Парижа Анн Идальго выступала против переноса соревнований, поскольку приведение Сены в нормальный вид за 1,4 миллиарда евро было частью ее предвыборной программы. В итоге политик сама искупалась в загрязненной реке, чтобы ответить на критику.

Причиной для того, чтобы переносить старт турнира со дня на день стали обильные дожди. Этот фактор вызывал новые потоки грязи, которые хлынули в реку вместе с ливневыми стоками. Замеры, проведенные в понедельник, давали цифру содержания кишечной палочки до 1553 КОЕ на 100 мл при санитарной норме до 1000 КОЕ для соревнований по плаванию на открытой воде.

В реку десятилетиями выбрасывался мусор, сливалась канализация и токсичные отходы, из-за чего водоем был закрыт для плавания уже целый век. Но сегодня, вы не поверите, спортсмены и спортсменки все же поплыли по Сене! Организаторы заявили, что пробы воды в норме. И это даже несмотря на то, что с самого утра в Париже не прекращается дождь. Остается только надеяться, что уровень загрязненности воды действительно безопасен, и этот заплыв не вызовет никаких проблем со здоровьем у атлетов.

Серфингист едва не утонул на олимпийском турнире

Австралийский серфингист Джек Робинсон рассказал, что оказался близким к гибели после того, как его протащило на дно, а затем почти зажало двумя волнами во время тренировки на Олимпиаде.

"У меня было мало воздуха и времени. Я вспомнил о многих ребятах, которые испытали здесь подобные проблемы. Здесь гораздо больше адреналина, но и на кону стоит жизнь", - приводит слова спортсмена Daily Mail.

По мнению австралийца, условия, в которых проходят соревнования на Таити, являются экстремальными и вполне могут закончиться фатальным инцидентом...

"Я ее не уважаю". Американская теннисистка наехала на китаянку

Чжэн Циньвэнь (Китай) в третьем круге обыграла американку Эмму Наварро со счетом "6:7", "7:6", "6:1". Матч длился более трех часов и был полон драматических моментов.

Во втором сете Циньвэнь на характере отыграла матчбол и подачу на матч. После этого Наварро "поплыла" морально и в решающей партии почти не боролась.

Во время рукопожатия у сетки между Эммой и Чжэн состоялся не совсем дружеский диалог. На пресс-конференции у Наварро спросили, что она сказала сопернице. И Эмма решила ответить, не подбирая слов:

"Я ей сказала, что не уважаю ее как спортсменку. По-моему, она ведет себя очень агрессивно. И трудно играть с соперницей, которую ты не уважаешь. Но надо отдать ей должное - она сыграла лучше меня, так что надо ее поздравить".

Наварро выступила с довольно резким обвинением в адрес Циньвэнь, но конкретно суть своих претензий не раскрыла. Она сказала, что у Чжэн много болельщиков, но в чем здесь вообще проблема? Значит, либо мы не знаем чего-то, что произошло за кулисами, либо Наварро просто слишком эмоционально отреагировала на обидное поражение.

Свист вместо аплодисментов

Протестом болельщиков завершились мужские гонки в маунтинбайке. В борьбе за золото британский велогонщик Том Пидкок, проходя трассу, столкнулся с французом Виктором Корецким, за что многотысячная армия фантов устроили ему "теплое" поздравление с победой.

Пидкок и Корецкий считались главными фаворитами Олимпиады-2024. Француз был впереди большинство дистанции, а британец выжидал момента для обгона. Пидкок смог сделать это очень драматично, когда на последнем повороте в лесной части трассы пошел в решающую атаку.

Сравнявшись колесом к колесу, соперники пробовали объехать дерево с разных сторон и снова сошлись. Именно в этот момент произошел контакт. Пидкок лишь немного задел Корецкого, но этого оказалось достаточно, чтобы тот потерял темп и отстал.

После свиста эмоциональный Пидкок в интервью BBC назвал "позором" поведение фанатов, которые нашли в нем причину поражения своего любимца.

Алжирец набрал вес, чтобы не бороться с израильтянином

Алжирский дзюдоист Дрис Редуан Мессауд после жеребьевки олимпийского турнира в категории до 73 кг оказался в безвыходной ситуации, когда в соперники ему достался израильтянин Тохар Бутбуль. Выйти с ним на поединок Мессауд не мог из-за политического подтекста, но и просто отказаться было нельзя, ведь это грозило многолетней дисквалификацией.

Например, на Олимпиаде в Токио с тем самым Бутбулем должен был бороться алжирец Фетхи Нурин, но он предпочел сняться с турнира, заявив, что поддерживает Палестину и не может бороться с израильтянином. Международная федерация дзюдо тогда расценила поступок Нурина как политическую пропаганду и дисквалифицировала спортсмена аж на 10 лет!

Поэтому трехкратный чемпион Африки Мессауд придумал, как не повторить судьбу соотечественника. Он просто не стал "гонять вес" и не уложился в лимит (73,4 кг из 73 необходимых). И тут действительно сложно придраться юридически, поскольку "весогонка" - сложный процесс, на который влияет множество факторов.

НОК Израиля сразу же обвинил алжирца в неспортивном поведении, но реакции от международных чиновников еще нет.

"Антисекс-кровати" в Олимпийской деревне

Когда мы говорим об Олимпийских Играх, то одна из первых ассоциаций - Олимпийская деревня. И не зря, ведь там часто происходят забавные и комические ситуации. В этом году в центре внимания снова оказались "антисекс-кровати". Организаторы Игр в Париже решили последовать примеру Токио и расставить в номерах спортсменов картонные кровати того же производителя.

В 2021 году эта история вызвала резонанс, когда из-за пандемии коронавируса участникам Игр запретили обниматься и жать друг другу руки, а еще для них создали специальные кровати, которые выдерживали вес 200 кг, но ломались от резких движений.

Этот ход аргументировался тем, что спортсмены должны избегать ненужных форм физического контакта, чтобы не заболеть. В народе они быстро получили ироничное название "антисекс".

Однако ирландский гимнаст Рис Маккленаган решил проверить свою кровать на прочность и от души попрыгал на ней, выложив видео своего эксперимента в интернет:

"Эти кровати должны быть "антисекс". Они сделаны из картона, это правда, но говорят, что они ломаются от резких движений. Так вот, это фейк!".

Забавно, что организаторы токийских Игр даже поблагодарили Маккленагана за то, что он развенчал этот миф. А в МОК опровергли замысел с ограничением физической близости, заявив, что мебель из перерабатываемых материалов придумали задолго до пандемии.

Кстати, в Париже об ограничении любых контактов уже не идет речи. Наоборот, для спортсменов даже подготовили 300 тысяч презервативов в номерах, это примерно по 30 штук для одного атлета!