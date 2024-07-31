Илья Ковтун финишировал четвертым в финале личного многоборья на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике

В финале среды, 31 июля Верняев и Ковтун стартовали с упражнений на лошади. Верняев получил 14.833 балла, а выступление Ковтуна оценили на 14.633 балла.

После четырех ротаций Верняев и Ковтун лидировали в общем зачете - занимали первое и второе места соответственно.

После выступлений на перекладине оба украинца покинули тройку призеров.

14.700 балла в вольных упражнениях позволили Ковтуну выйти на первое место, однако соперники из Китая и Японии опередили украинца и в итоге Илья Ковтун финишировал на четвертом месте - 86.165 балла.

Олимпиада-2024. Личное многоборье (мужчины)

1. Ока Синносуке (Япония) - 86.832 балла

2. Чжан Бохэн (Китай) - 86.599

3. Сяо Жотэн (Китай) - 86.364

4. Илья Ковтун (Украина) - 86.165

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8. Олег Верняев (Украина) - 84.399