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Илья Ковтун финишировал четвертым в финале личного многоборья на Олимпиаде-2024 в спортивной гимнастике
До бронзы не хватило 0.2 балла
фото - xsport.ua
В финале среды, 31 июля Верняев и Ковтун стартовали с упражнений на лошади. Верняев получил 14.833 балла, а выступление Ковтуна оценили на 14.633 балла.
После четырех ротаций Верняев и Ковтун лидировали в общем зачете - занимали первое и второе места соответственно.
После выступлений на перекладине оба украинца покинули тройку призеров.
14.700 балла в вольных упражнениях позволили Ковтуну выйти на первое место, однако соперники из Китая и Японии опередили украинца и в итоге Илья Ковтун финишировал на четвертом месте - 86.165 балла.
Олимпиада-2024. Личное многоборье (мужчины)
1. Ока Синносуке (Япония) - 86.832 балла
2. Чжан Бохэн (Китай) - 86.599
3. Сяо Жотэн (Китай) - 86.364
4. Илья Ковтун (Украина) - 86.165
.......
8. Олег Верняев (Украина) - 84.399
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