Каспер Рууд стал первым в истории Норвегии четвертьфиналистом Олимпийских игр в теннисе

Девятая ракетка мира Каспер Рууд вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже (Франция). В третьем круге он без проблем обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.

Рууд стал первым в истории норвежцем, которому удалось выйти в четвертьфинал олимпийского турнира в одиночном разряде. Ранее такое достижение не покорялось ни женщинам, ни мужчинам из Норвегии.

Каспер Рууд является самым успешным теннисистом в истории Норвегии. Он поднимался на вторую строчку рейтинга АТР, трижды выходил в финалы на турнирах серии "Большого шлема", побеждал на 12 турнирах АТР в одиночном разряде. Все его достижения – рекорды норвежского тенниса.