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Каспер Рууд стал первым в истории Норвегии четвертьфиналистом Олимпийских игр в теннисе

Олимпиада

Он легко справился с Франсиско Серундоло

Каспер Рууд стал первым в истории Норвегии четвертьфиналистом Олимпийских игр в теннисе

Фото: Tennis Majors

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Девятая ракетка мира Каспер Рууд вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже (Франция). В третьем круге он без проблем обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.

Рууд стал первым в истории норвежцем, которому удалось выйти в четвертьфинал олимпийского турнира в одиночном разряде. Ранее такое достижение не покорялось ни женщинам, ни мужчинам из Норвегии.

Каспер Рууд является самым успешным теннисистом в истории Норвегии. Он поднимался на вторую строчку рейтинга АТР, трижды выходил в финалы на турнирах серии "Большого шлема", побеждал на 12 турнирах АТР в одиночном разряде. Все его достижения – рекорды норвежского тенниса.

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