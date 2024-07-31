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Каспер Рууд стал первым в истории Норвегии четвертьфиналистом Олимпийских игр в теннисе
Он легко справился с Франсиско Серундоло
Фото: Tennis Majors
Девятая ракетка мира Каспер Рууд вышел в четвертьфинал Олимпийских игр в Париже (Франция). В третьем круге он без проблем обыграл аргентинца Франсиско Серундоло.
Рууд стал первым в истории норвежцем, которому удалось выйти в четвертьфинал олимпийского турнира в одиночном разряде. Ранее такое достижение не покорялось ни женщинам, ни мужчинам из Норвегии.
Каспер Рууд является самым успешным теннисистом в истории Норвегии. Он поднимался на вторую строчку рейтинга АТР, трижды выходил в финалы на турнирах серии "Большого шлема", побеждал на 12 турнирах АТР в одиночном разряде. Все его достижения – рекорды норвежского тенниса.
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