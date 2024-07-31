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Олимпиада-2024. Айдер Абдураимов уступил Хавьеру Ибаньесу Диасу в 1/8 финала
Украинец не смог составить конкуренцию
Фото з інстаграм-сторінки Айдера Абдураїмова
Айдер Абдураимов проиграл в 1/8 финала боксерского турнира на Олимпиаде-2024.
В поединке за выход в четвертьфинал украинец уступил спортсмену из Болгарии Хавьеру Ибаньесу Диасу единогласным решением судей.
Теперь на Олимпиаде-2024 в Париже остался один представитель Украины, Александр Хижняк, который выйдет в ринг 3 августа.
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Виталий1981 (Україна)
31.07.2024 в 22:11
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