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Олимпиада-2024. Айдер Абдураимов уступил Хавьеру Ибаньесу Диасу в 1/8 финала

Олимпиада
Обновлено

Украинец не смог составить конкуренцию

Олимпиада-2024. Айдер Абдураимов уступил Хавьеру Ибаньесу Диасу в 1/8 финала

Фото з інстаграм-сторінки Айдера Абдураїмова

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Айдер Абдураимов проиграл в 1/8 финала боксерского турнира на Олимпиаде-2024.

В поединке за выход в четвертьфинал украинец уступил спортсмену из Болгарии Хавьеру Ибаньесу Диасу единогласным решением судей.

Теперь на Олимпиаде-2024 в Париже остался один представитель Украины, Александр Хижняк, который выйдет в ринг 3 августа.

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Олимпиада Олимпиада-2024 Айдер Абдураимов
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Комментарии
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Виталий1981 (Україна)
31.07.2024 в 22:11
Схоже, Усик свої гроші добре зекономить))
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Комментарии 1
avatar
Виталий1981 (Україна)
31.07.2024 в 22:11
Схоже, Усик свої гроші добре зекономить))
Ответить
0
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