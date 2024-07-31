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Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль покинули парный турнир Олимпиады в Париже

Олимпиада
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Испанский дуэт прекращает борьбу за медали

Карлос Алькарас и Рафаэль Надаль покинули парный турнир Олимпиады в Париже

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Титулованные испанские теннисисты Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас не смогли пробиться в полуфинальный раунд парного разряда Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В 1/4 финала соревнований Надаль и Алькарас уступили дуэту из США Радживу Раму и Остину Крайчеку.

Олимпиада — парный разряд (м). 1/4 финала

Карлос Алькарас/Рафаэль Надаль - Раджив Рам/Остин Крайчек 2:6, 2:4

Напряжённая встреча дуэтов продлилась 1 час 27 минут. В её рамках Надаль и Алькарас допустили две двойные ошибки и не смогли реализовать ни одного брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Отметим, что Рафаэль Надаль провёл свой последний матч на Олимпийских играх.

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