Чжэн Циньвэнь стала второй в истории китаянкой в полуфинале Олимпиады

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала всего лишь второй представительницей Китая в истории, кому удалось выйти в полуфинал Олимпийских игр.

Напомним, сегодня, 31 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) в 1/4 финала она обыграла экс первую ракетку мира немку Анжелику Кербер в трёхсетовом матче 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6).

Первой китаянкой в олимпийском полуфинале была двукратная победительница турниров серии "Большого шлема" Ли На. На домашней Олимпиаде-2008 в Пекине Ли На заняла четвёртое место.