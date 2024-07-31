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Чжэн Циньвэнь стала второй в истории китаянкой в полуфинале Олимпиады
Она переиграла Анжелику Кербер
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь стала всего лишь второй представительницей Китая в истории, кому удалось выйти в полуфинал Олимпийских игр.
Напомним, сегодня, 31 июля, на Олимпиаде-2024 в Париже (Франция) в 1/4 финала она обыграла экс первую ракетку мира немку Анжелику Кербер в трёхсетовом матче 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (8:6).
Первой китаянкой в олимпийском полуфинале была двукратная победительница турниров серии "Большого шлема" Ли На. На домашней Олимпиаде-2008 в Пекине Ли На заняла четвёртое место.
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