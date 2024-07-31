Илья Ковтун: Мог немножко лучше выполнить опорный прыжок

Илья Ковтун занял четвертое место в личном многоборье Парижа-2024. По итогам финала спортсмен поделился эмоциями и рассказал о своих результатах.

Какие эмоции от финала:

"Расстраиваться будем после Олимпиады. Еще есть финалы. Конечно, немного расстроился. Совсем немного не хватило до третьего места, но боролись до конца. Хорошая борьба.

Не хватило до пьедестала, но я считаю это хорошим результатом для себя. Буду стараться показать результат для нашей страны".

Где мог набрать еще 0.2 балла:

"Мог немножко лучше выполнить опорный прыжок, лучше сделать коня. И перекладину - на Евро была более высокая оценка. Но ничего не изменишь".

Об упражнениях на кольцах:

"Раньше было 12.5 балла, 13.0. Сейчас - 13.3 балла. Мы работаем над этим, но очень тяжело даются мне кольца. Будем дальше их тренировать, посмотрим, как оно будет".

Как сказались выступления отдельно от японцев и китайцев:

"Это не мешало. Нам главное было выполнить свою работу, к чему мы были готовы. Делали это, выкладывались на 120%. Какой есть результат, такой и есть. Значит, так надо".

О выступлении в финале с Олегом Верняевым:

"Он поддерживал меня, я - его. У нас была целая команда: мой тренер, Олег, его тренер, массажист - все поддерживали друг друга. Надеюсь, это помогло на соревнованиях и не было так тяжело".

Что говорил во время финала Игорь Радивилов:

"Да ничего, что надо просто выйти и выполнить последнее упражнение, как можешь. Выйти и ничего не бояться, сделал - а там как будет".

О самом высоком балле на брусьях перед отдельным финалом:

"Конечно, это дает уверенность. Я попробовал еще раз сделать эти брусья и знаю, что в следующий раз тоже способен. Может, буду делать более высокую сложность, потому что сейчас больше делаю для многоборья (сложность - 6.8 балла), а в финале собираются делать семь баллов. Надеюсь, что все получится как [в финале многоборья] и будет более высокая оценка".

О первом и втором местах украинцев по ходу финала:

"Понимали, что происходит, видели результаты. Но понимали, что японцы и китайцы идут на брусья и очень хорошо их делают. Поэтому надо было просто делать свое. Мы сделали и уже как имеем".