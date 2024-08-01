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Сестры Киченок победили американок и вышли в четвертьфинал Олимпиады

Олимпиада
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Успех для украинок

Сестры Киченок победили американок и вышли в четвертьфинал Олимпиады

Getty Images

UA-Футбол
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Украинские теннисистки Людмила и Надежда Киченок победили американок Дэниел Коллинз и Дезери Кравчик в 1/8 финала Олимпийских игр-2024. Поединок длился более полутора часов и завершился со счетом 3:6, 6:4, 10:7.

Отметим, что в четвертьфинале сестры Киченок сыграют против испанок Кристины Буксы и Сары Соррибес-Тормо.

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Напомним, на Олимпиаде в Токио Надежда и Людмила также дошли до четвертьфинала, где уступили россиянкам Кудерметовой и Весниной.

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