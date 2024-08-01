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Костюк уступила Векич в трехчасовом четвертьфинале Олимпиады

Олимпиада

Не матч, а триллер

Костюк уступила Векич в трехчасовом четвертьфинале Олимпиады

Getty Images

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Украинская теннисистка Марта Костюк уступила в матче 1/4 финала на Олимпийских играх в Париже хорватке Донне Векич. Поединок длился три часа.

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Отметим, что в полуфинале Векич сыграет Анной-Каролиной Шмидловой.

Олимпийские игры-2024. Париж, Франция

Грунт. Одиночный разряд, четвертьфинал

Марта Костюк (Украина) – Донна Векич (Хорватия) - 4:6, 6:2, 6(8):7:(10).

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