Олимпиада
Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Костюк уступила Векич в трехчасовом четвертьфинале Олимпиады
Не матч, а триллер
Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк уступила в матче 1/4 финала на Олимпийских играх в Париже хорватке Донне Векич. Поединок длился три часа.
Отметим, что в полуфинале Векич сыграет Анной-Каролиной Шмидловой.
Олимпийские игры-2024. Париж, Франция
Грунт. Одиночный разряд, четвертьфинал
Марта Костюк (Украина) – Донна Векич (Хорватия) - 4:6, 6:2, 6(8):7:(10).
По теме
Оцените этот материал:
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- ЛК. Пюник Браткова идет дальше, провал команды Демченко, конкурент Украины теряет представителя
- Зеленский подписал закон о моратории на выплату внешнего долга
- Жирона разгромно проиграла Тулузе в потенциально последнем матче Довбика
- Полунин: Наши футболисты не забывают благодарить ВСУ, но когда им предложили выступить на спортивной передовой, Олимпиаде, они дали задний ход
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
2На сайт
12 000 грн
3На сайт
2 500 грн