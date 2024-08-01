День пятый олимпийский. Украина. Драма в гимнастике, трагедия в гребле. Но с перспективами в стрельбе и теннисе

Пятый день Олимпийских Игр-2024 оказался для Украины крайне эмоциональным. Эмоциональным из-за разбитых надежд на медали. Надежд, которые не просто возникли на основании наших с вами ожиданий, а которые могли конвертироваться в результат.

В академической гребле в финале парных четверок в заплыве на две тысячи метров выступали наши девушки Евгения Довгодько, Дарья Верхогляд, Анастасия Коженкова, Екатерина Дудченко. Выступали очень достойно на первой части дистанции – мы были вторыми, затем – третьими. Но в итоге к финишу пришли пятыми.

После заезда было чувство опустошения. Хотя сами девушки старались держаться достойно и говорили, что то, что они среди лучших (а топ-5 – это лучшие) – уже хорошо. Но ведь на Олимпиаде ценны медали.

Медали, к которым шли наши спортивные гимнасты в индивидуальном турнире по многоборью. Был период, когда Олег Верняев и Илья Ковтун вдвоем возглавляли зачет, но в итоге остались без призов. Верняев финишировал восьмым, а Ковтун – четвертым с минимальным отставанием от третьего места. Очень обидно.

Менее обидно было в финале прыжков в воду с 10-метровой вышки, где Ксения Байло и София Лыскун стали седьмыми. Конкуренция там была очень высокой.

Виктория Ус в гребном слаломе вышла в финал, но там стала одиннадцатой – предпоследней. Очень тяжелая трасса, много неожиданных результатов было в заезде, но это никак не помогло украинке.

Вторую потерю Украина понесла в боксе: в весовой категории до 57 килограммов в 1/8-й проиграл Айдер Абдураимов. В турнире из украинцев остался только Андрей Хижняк. Не было успеха и в плавании – Александр Желтяков не прошел квалификацию в заплыве на спине на 200 метров. Хмара и Ковалев среди парных двоек в легком весе академической гребли не будут бороться за медали, в полуфинальном заезде наши спортсмены финишировали пятыми с результатом 6:37.35. Это не позволило нашим попасть в финал "А". А вот в пулевой стрельбе наконец-то имеем долгожданный финал. Туда в дисциплине "винтовка, стрельба с трех позиций, 50 м" пробился Сергей Кулиш. Он имеет шансы на медаль.

И вишенка на торте, как это часто бывает на этой Олимпиаде – теннис. И здесь снова контрасты. Сестры Киченок одолели сильную пару соперниц и прошли в четвертьфинал, а вот Марта Костюк остановилась в шаге от полуфинала в одиночном разряде. Было очень близко. Спасибо за старания, хотя и проиграла Донне Векич.