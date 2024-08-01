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Олимпиада-2024. День 6. Расписание соревнований и выступлений украинцев в четверг

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Олимпийские игры-2024, День 6

Олимпиада-2024. День 6. Расписание соревнований и выступлений украинцев в четверг

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

1 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 10 украинцев, из которых 6 будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят сестры Киченок в теннисе, Сергей Кулиш в пулевой стрельбе, Елизавета Литвиненко в дзюдо. Кроме того, наши спортсмены сегодня стартуют в легкой атлетике, где Игорь Главан, Елена Собчук, Мария Сахарук и Людмила Оляновская будут участвовать в финале спортивной ходьбы на 20 км.

Вашему вниманию расписание соревнований на 1 августа (с участием украинцев):

  • 08:30. Легкая атлетика. Игорь Главан: спортивная ходьба на 20 км, финал
  • 10:20. Легкая атлетика. Елена Собчук, Мария Сахарук, Людмила Оляновская: спортивная ходьба на 20 км, финал
  • 10:30. Пулевая стрельба. Сергей Кулиш: винтовка, стрельба из трех положений, 50 м, финал
  • 11:00. Дзюдо. Елизавета Литвиненко: до 78 кг, 1/8 финала (бой №8)
  • 12:14. Стрельба из лука. Вероника Марченко: одиночный турнир, 1/32 финала
  • 12:18. Владислав Бухов: 50 м, вольный стиль, квалификация
  • Не раньше 17:00. Теннис. Людмила Киченок/Надежда Киченок: парный разряд, четвертьфинал (корт "Симона Матье", третий запуск)
  • 17:00. Дзюдо. Женщины, до 78 кг, финальные схватки
  • 21:44. Плавание. 50 м, вольный стиль, полуфинал
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