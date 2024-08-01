Олимпиада-2024. День 6. Расписание соревнований и выступлений украинцев в четверг

1 августа лучшие спортсмены со всего мира продолжат свои соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже. Сегодня будут стартовать сразу 10 украинцев, из которых 6 будут бороться за медали. В частности, в этот соревновательный день выступят сестры Киченок в теннисе, Сергей Кулиш в пулевой стрельбе, Елизавета Литвиненко в дзюдо. Кроме того, наши спортсмены сегодня стартуют в легкой атлетике, где Игорь Главан, Елена Собчук, Мария Сахарук и Людмила Оляновская будут участвовать в финале спортивной ходьбы на 20 км.

Вашему вниманию расписание соревнований на 1 августа (с участием украинцев):