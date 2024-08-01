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Олимпиада. Сергей Кулиш получил серебро в финале по пулевой стрельбе с трех позиций
Украинец получил вторую медаль для нашей сборной на Играх в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine
Продолжаются соревнования по пулевой стрельбе на Олимпиаде-2024. Сегодня состоялся финал в стрельбе с трех позиций 50 м (винтовка). Среди участников этих соревнований также был украинец Сергей Кулиш.
На протяжении финала 31-летний стрелок всегда находился в главной тройке, где в итоге удалось завоевать вторую медаль для Украины. Наш спортсмен завоевал серебро, показав результат 461.3 очка. Сергей Кулиш проиграл олимпийскому чемпиону китайцу Лю Юкуну чуть больше двух очков - 463.6. Тройку призеров с результатом 451.4 замкнул представитель Индии Свапнил Кусале.
Напомним, что 31-летний спортсмен ранее выигрывал серебряную медаль на Олимпиаде-2016 (пневматическая винтовка, 10 м).
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