Олимпиада. Сергей Кулиш получил серебро в финале по пулевой стрельбе с трех позиций

Продолжаются соревнования по пулевой стрельбе на Олимпиаде-2024. Сегодня состоялся финал в стрельбе с трех позиций 50 м (винтовка). Среди участников этих соревнований также был украинец Сергей Кулиш.

На протяжении финала 31-летний стрелок всегда находился в главной тройке, где в итоге удалось завоевать вторую медаль для Украины. Наш спортсмен завоевал серебро, показав результат 461.3 очка. Сергей Кулиш проиграл олимпийскому чемпиону китайцу Лю Юкуну чуть больше двух очков - 463.6. Тройку призеров с результатом 451.4 замкнул представитель Индии Свапнил Кусале.

Напомним, что 31-летний спортсмен ранее выигрывал серебряную медаль на Олимпиаде-2016 (пневматическая винтовка, 10 м).