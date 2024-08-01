Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Олимпиада. Легкая атлетика. Игорь Главан занял сороковое место в финале по спортивной ходьбе на 20 км
Наш спортсмен проиграл победителю около пяти минут
Фото - AP Photos
Сегодня разыгрывались медали в легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин. Одним из участников финала был украинец Игорь Главан.
Учитывая штрафы, которые получил наш спортсмен во время соревнования, он занял сороковое место, финишировав со временем в 1 час 24 минуты и 52 секунды. Олимпийским чемпионом стал эквадорец Брайан Даниэль Пинтадо, показав время 1 час 18 минут и 55 секунд, вторым стал бразилец Кайо Бонфем, проиграв победителю 24 секунды. Тройку призеров замкнул Альваро Мартин, который отстал от эквадорца на 16 секунд.
Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже продлится до 11 августа.
Популярное сейчас
- Динамо в игре. Сформировались все пары третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов
- Динамо обеспечило себе основную стадию еврокубков в текущем сезоне
- Квалификация ЛЧ. Партизан - Динамо 0:3 (первый матч - 2:6). Похороны гробовщиков
- Китай вырывается в лидеры, Франция – уже вторая, коллекция Украины без пополнения. Летняя Олимпиада-2024 в Париже. Общий медальный зачет
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО