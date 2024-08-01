Олимпиада. Легкая атлетика. Игорь Главан занял сороковое место в финале по спортивной ходьбе на 20 км

Сегодня разыгрывались медали в легкой атлетике в спортивной ходьбе на 20 км среди мужчин. Одним из участников финала был украинец Игорь Главан.

Учитывая штрафы, которые получил наш спортсмен во время соревнования, он занял сороковое место, финишировав со временем в 1 час 24 минуты и 52 секунды. Олимпийским чемпионом стал эквадорец Брайан Даниэль Пинтадо, показав время 1 час 18 минут и 55 секунд, вторым стал бразилец Кайо Бонфем, проиграв победителю 24 секунды. Тройку призеров замкнул Альваро Мартин, который отстал от эквадорца на 16 секунд.

Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже продлится до 11 августа.