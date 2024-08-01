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Верняев о своем результате в многоборье: Где-то не хватило. Но, в принципе, три дня многоборья я прошел без падений
Украинец еще набирает форму
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный гимнаст Олег Верняев провел первый личный финал после возвращения на Олимпийские игры, где он занял 8-е место в личном многоборье. Вице-чемпион Рио-2016 допустил ошибку на перекладине, получив за снаряд свои самые низкие баллы финала (12.700), а лучшее выступление продемонстрировал на параллельных брусьях - 15 баллов. Олег Верняев в интервью Суспільне Спорт поделился впечатлениями от собственного выступления.
"Сказать, что все сделал - нет. На каждом снаряде немного не хватало. На коне была маленькая ошибка в сложности, она потянула убавки за собой. В кольцах попытался добавить сложности, но немного не хватало. Была [в финале] такая авантюра - идти в ва-банк: увеличивать сложность, чтобы иметь шанс. Потому что мы понимаем, кто и как набирает. За команду я так не могу рисковать, потому что эти программы не до конца готовы, а вот за себя - могу попробовать. Где-то не хватило. Но, в принципе, три дня многоборья я прошел без падений. Скажу так: я только набираю форму", - заявил Олег Верняев.
Добавим, что украинский спортсмен также будет соревноваться в отдельных финалах, а именно в упражнениях на коне и на параллельных брусьях.
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