Олимпиада. Легкая атлетика. Лучшая из украинок Оляновская заняла 14 место в финале по спортивной ходьбе на 20 км

Продолжаются разыгрываться медали в легкой атлетике. Сегодня в финале спортивной ходьбы на 20 км среди женщин приняли участие три представительницы Украины: Елена Собчук, Мария Сахарук и Людмила Оляновская.

Лучшей из наших стала Людмила Оляновская, которая на финиш пришла 14-й с результатом в 1 час 29 минут и 55 секунд. Мария Сахарук и Елена Собчук заняли 17-е и 20-е места, проиграв победительнице более 4 и 5 минут соответственно. Олимпийской чемпионкой стала китаянка Ян Цзяюй, показав время 1 час 25 минут и 54 секунды, второй стала испанка Мария Перес, проиграв победительнице 25 секунд. Тройку призеров замкнула австралийка Джемайма Монтаг, которая отстала от китаянки на 31 секунду.

Напомним, что Олимпиада-2024 в Париже продлится до 11 августа.