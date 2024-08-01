Олимпиада. Елизавета Литвиненко вышла в четвертьфинал в соревнованиях по дзюдо

Продолжаются соревнования в дзюдо на Играх-2024 в Париже. Сегодня на татами в весовой категории до 78 кг вышла украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко.

Наша спортсменка в 1/8 финала противостояла представительнице Косово Лорьяне Кука. Литвиненко в середине встречи провела удачный прием против своей соперницы, за что получила балл от судей. Этого хватило для победы над косоваркой и обеспечила себе участие в четвертьфинале.

Добавим, что Елизавета Литвиненко в 1/4 финала сегодня встретится с итальянкой Аличе Белланди.