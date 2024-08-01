  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Олимпиада. Елизавета Литвиненко вышла в четвертьфинал в соревнованиях по дзюдо
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Олимпиада. Елизавета Литвиненко вышла в четвертьфинал в соревнованиях по дзюдо

Олимпиада

Украинка победила в 1/8 финала косоварку в 1/8 финала

Олимпиада. Елизавета Литвиненко вышла в четвертьфинал в соревнованиях по дзюдо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Продолжаются соревнования в дзюдо на Играх-2024 в Париже. Сегодня на татами в весовой категории до 78 кг вышла украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко.

Наша спортсменка в 1/8 финала противостояла представительнице Косово Лорьяне Кука. Литвиненко в середине встречи провела удачный прием против своей соперницы, за что получила балл от судей. Этого хватило для победы над косоваркой и обеспечила себе участие в четвертьфинале.

Добавим, что Елизавета Литвиненко в 1/4 финала сегодня встретится с итальянкой Аличе Белланди.

По теме
yellow-arrow
Кулиш о серебре на Олимпиаде: Сейчас эмоции переполняют. Так всегда после какой-то медали, это всегда так
yellow-arrow
Вероника Марченко прекратила борьбу на Олимпиаде-2024 в стрельбе из лука
yellow-arrow
Олимпиада. Елизавета Литвиненко будет соревноваться в утешительном раунде в дзюдо
Олимпиада дзюдо Олимпиада-2024 Елизавета Литвиненко
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости