Олимпиада. Стрельба из лука. Вероника Марченко победила в 1/32 финала

Сегодня на Олимпиаде-2024 продолжаются соревнования в одиночных соревнованиях в стрельбе из лука. Среди участников была также наша спортсменка Вероника Марченко.

В 1/32 финала украинка противостояла представительнице Китайского Тайбэя Ли Чай Ци. Вероника Марченко смогла выиграть первые два сета и вничью провести два последних. Этого хватило ей для победы над Ли Чай Ци.

Стрельба из лука. Одиночные соревнования среди женщин, 1/32 финала

Вероника Марченко vs Ли Чай Ци - 6:4 (29:26, 28:27, 28:30, 27:27, 27:27, 27:27)

Добавим, что позже сегодня украинка проведет поединок 1/16 финала против мексиканки Алехандры Валенсии.