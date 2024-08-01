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Олимпиада. Стрельба из лука. Вероника Марченко победила в 1/32 финала

Олимпиада
Обновлено

Украинка была лучше представительницы Китайского Тайбэя

Олимпиада. Стрельба из лука. Вероника Марченко победила в 1/32 финала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня на Олимпиаде-2024 продолжаются соревнования в одиночных соревнованиях в стрельбе из лука. Среди участников была также наша спортсменка Вероника Марченко.

В 1/32 финала украинка противостояла представительнице Китайского Тайбэя Ли Чай Ци. Вероника Марченко смогла выиграть первые два сета и вничью провести два последних. Этого хватило ей для победы над Ли Чай Ци.

Стрельба из лука. Одиночные соревнования среди женщин, 1/32 финала
Вероника Марченко vs Ли Чай Ци - 6:4 (29:26, 28:27, 28:30, 27:27, 27:27, 27:27)

Добавим, что позже сегодня украинка проведет поединок 1/16 финала против мексиканки Алехандры Валенсии.

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