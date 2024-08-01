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Олимпиада. Плавание. Владислав Бухов вышел в полуфинал 50 м вольным стилем

Олимпиада

Наконец-то хоть кто-то из пловцов преодолел квалификацию

Олимпиада. Плавание. Владислав Бухов вышел в полуфинал 50 м вольным стилем

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Гресь Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня Владислав Бухов стартовал на Олимпиаде-2024. Действующий чемпион мира на дистанции 50 м вольным стилем удачно выступил в квалификации на этой дистанции.

Владислав Бухов по итогам десяти заплывов занял 11-е место с результатом 21.89. Это позволило ему попасть в полуфинал на 50 м вольным стилем.

Добавим, что полуфинальные заплывы состоятся сегодня в 21:46 по киевскому времени.

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