Олимпиада. Плавание. Владислав Бухов вышел в полуфинал 50 м вольным стилем

Сегодня Владислав Бухов стартовал на Олимпиаде-2024. Действующий чемпион мира на дистанции 50 м вольным стилем удачно выступил в квалификации на этой дистанции.

Владислав Бухов по итогам десяти заплывов занял 11-е место с результатом 21.89. Это позволило ему попасть в полуфинал на 50 м вольным стилем.

Добавим, что полуфинальные заплывы состоятся сегодня в 21:46 по киевскому времени.