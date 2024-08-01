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Олимпиада. Елизавета Литвиненко будет соревноваться в утешительном раунде в дзюдо
И снова три шидо
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Елизавета Литвиненко после удачного поединка в предыдущем раунде, в четвертьфинале в весовой категории до 78 кг она встречалась с лидером мирового рейтинга - итальянкой Аличе Белланди.
Во время противостояния украинка получила три предупреждения от судьи из-за неведения борьбы и избегания захвата. В итоге наша получила дисквалификацию и будет соревноваться в утешительном раунде в дзюдо.
Добавим, что поединки этой стадии состоятся сегодня в 17:00 по киевскому времени.
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