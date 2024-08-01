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Олимпиада. Плавание. Китайский спортсмен Пан Жанле установил новый мировой рекорд на 100 м вольным стилем
И в то же время стал олимпийским чемпионом
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Китаец Пань Жанле побил собственный мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем на Олимпийских играх в Париже в среду, завоевав золотую медаль и одолев множество сильных соперников. Время 19-летнего пловца - 46,40 секунды - на 0,40 секунды сократило свой предыдущий рекорд, установленный на Чемпионате мира в Дохе в феврале.
"Я старался сделать все возможное, чтобы показать наилучший результат. В конце концов я был очень удивлен, что побил мировой рекорд, и это был волшебный момент", - сказал Пан Жанле журналистам после победы.
Добавим, что китайский спортсмен на Олимпиаде-2024 также участвовал в трех других дисциплинах: 200 м вольным стилем, эстафете 4х100 м и 4х200 м вольным стилем, но медалей не удалось там получить.
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