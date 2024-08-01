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Вероника Марченко прекратила борьбу на Олимпиаде-2024 в стрельбе из лука
Досадное поражение от мексиканки
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В Париже продолжаются летние Олимпийские Игры-2024. Проходят, в частности, и соревнования в стрельбе из лука.
Украинка Вероника Марченко прошла в 1/16-ю финала, где соревновалась с мексиканкой Алехандрой Валенсией.
В итоге Марченко уступила и сошла с дистанции. Поединок был равный, все решил последний выстрел, в котором украинка попала в "семерку", а соперница выбила "десятку". Общий счет по сетам – 6:4 в пользу мексиканки.
В дальнейшем соревнования по стрельбе из лука продолжатся на Олимпиаде без украинских спортсменов.
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