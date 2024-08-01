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Кулиш о серебре на Олимпиаде: Сейчас эмоции переполняют. Так всегда после какой-то медали, это всегда так
Браво, Сергей
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня Украина получила вторую награду на Играх-2024 в Париже. Сергей Кулиш завоевал серебро в стрельбе из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров, где он уступил лишь китайцу Лю Юкуну. Украинский спортсмен в интервью Суспільне Спорт поделился впечатлениями от завоевания серебряной награды.
"Сейчас эмоции переполняют. Так всегда после какой-то медали, это всегда так. Даже трудно как-то рассказать, какие это эмоции, потому что они зашкаливают. Как удалось держать концентрацию? Это разговор с собой, это трудно. У нас такой вид спорта - более технический и статичный. Но как-то удалось - это не первый раз, поэтому опыт есть", - заявил Сергей Кулиш.
Добавим, что украинский спортсмен смог завоевать вторую в истории нашей сборной медаль на Олимпиадах в стрельбе из винтовки из трех положений на дистанции 50 м. Первую получил Юрий Сухоруков (серебро) на Играх-2008 году.
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