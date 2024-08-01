  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Кулиш о серебре на Олимпиаде: Сейчас эмоции переполняют. Так всегда после какой-то медали, это всегда так
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кулиш о серебре на Олимпиаде: Сейчас эмоции переполняют. Так всегда после какой-то медали, это всегда так

Олимпиада

Браво, Сергей

Кулиш о серебре на Олимпиаде: Сейчас эмоции переполняют. Так всегда после какой-то медали, это всегда так

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня Украина получила вторую награду на Играх-2024 в Париже. Сергей Кулиш завоевал серебро в стрельбе из винтовки из трех положений на дистанции 50 метров, где он уступил лишь китайцу Лю Юкуну. Украинский спортсмен в интервью Суспільне Спорт поделился впечатлениями от завоевания серебряной награды.

"Сейчас эмоции переполняют. Так всегда после какой-то медали, это всегда так. Даже трудно как-то рассказать, какие это эмоции, потому что они зашкаливают. Как удалось держать концентрацию? Это разговор с собой, это трудно. У нас такой вид спорта - более технический и статичный. Но как-то удалось - это не первый раз, поэтому опыт есть", - заявил Сергей Кулиш.

Добавим, что украинский спортсмен смог завоевать вторую в истории нашей сборной медаль на Олимпиадах в стрельбе из винтовки из трех положений на дистанции 50 м. Первую получил Юрий Сухоруков (серебро) на Играх-2008 году.

По теме
yellow-arrow
Вероника Марченко прекратила борьбу на Олимпиаде-2024 в стрельбе из лука
yellow-arrow
Олимпиада. Елизавета Литвиненко будет соревноваться в утешительном раунде в дзюдо
yellow-arrow
Олимпиада. Плавание. Владислав Бухов вышел в полуфинал 50 м вольным стилем
пулевая стрельба Олимпиада Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.08.2024 в 13:39
А почему не золото?? Вечно чего-то не хватает((
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
01.08.2024 в 13:39
А почему не золото?? Вечно чего-то не хватает((
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости