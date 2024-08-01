Ига Швёнтек сенсационно уступила седьмой ракетке мира на Олимпиаде в Париже

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек не смогла выйти в финал Олимпийских игр. В 1/2 финала она сенсационно проиграла седьмой ракетке мира китаянке Чжэн Циньвэнь.

Олимпиада (ж). 1/2 финала

Чжэн Циньвэнь — Ига Швёнтек 6:2, 7:5

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. Китайская теннисистка четыре раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Швёнтек два эйса, четыре двойные ошибки и три выигранных брейк-пойнта из четырёх заработанных.

Теннисный турнир на Олимпиаде-2024 проходит с 27 июля по 4 августа.