  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Пловец Владислав Бухов о выходе в полуфинал: Сейчас я болею, но надо выполнять свою работу. Поэтому делаю все, что могу
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пловец Владислав Бухов о выходе в полуфинал: Сейчас я болею, но надо выполнять свою работу. Поэтому делаю все, что могу

Олимпиада

Сегодня вечером он поборется за выход в финал

Пловец Владислав Бухов о выходе в полуфинал: Сейчас я болею, но надо выполнять свою работу. Поэтому делаю все, что могу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Шестой соревновательный день на Олимпиаде-2024 подарил Украине первый выход в 1/2 финала в плавании. Это сделал Владислав Бухов, который в квалификации 50 м вольным стилем занял 11-е место. Украинский пловец отметил недостаточную глубину бассейна в Париже, что может повлиять на результат, а также подтвердил слова Александра Желтякова, что наши спортсмены имеют проблемы со здоровьем.

"Сейчас я болею, но надо выполнять свою работу. Поэтому делаю все, что могу. Я где-то так и думал, что закроется [квалификация] на 21.9 секунд. Небыстрый бассейн? Он просто неглубокий и тяга намного меньше. Когда ты гребешь, твой гребок отталкивается от дна и идёт к тебе. А когда бассейн глубокий, тогда это не так заметно. Есть ли внимание от того, что приехал на Олимпиаду в статусе чемпиона мира? А я не обращаю внимание. Просто плаваю и все.", - заявил Бухов в интервью Суспільне Спорт.

Добавим, что полуфинальные заплывы на дистанции 50 м вольным стилем состоятся сегодня, 1 августа, в 21:46 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Ига Швёнтек сенсационно уступила седьмой ракетке мира на Олимпиаде в Париже
yellow-arrow
Марченко о вылете в 1/16 финала в стрельбе из лука: Есть моменты, которые можно было сделать лучше, но из-за волнения не все удалось
yellow-arrow
Олимпиада. Плавание. Китайский спортсмен Пан Жанле установил новый мировой рекорд на 100 м вольным стилем
Олимпиада плавание Олимпиада-2024 Владислав Бухов
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости