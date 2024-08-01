Пловец Владислав Бухов о выходе в полуфинал: Сейчас я болею, но надо выполнять свою работу. Поэтому делаю все, что могу

Шестой соревновательный день на Олимпиаде-2024 подарил Украине первый выход в 1/2 финала в плавании. Это сделал Владислав Бухов, который в квалификации 50 м вольным стилем занял 11-е место. Украинский пловец отметил недостаточную глубину бассейна в Париже, что может повлиять на результат, а также подтвердил слова Александра Желтякова, что наши спортсмены имеют проблемы со здоровьем.

"Сейчас я болею, но надо выполнять свою работу. Поэтому делаю все, что могу. Я где-то так и думал, что закроется [квалификация] на 21.9 секунд. Небыстрый бассейн? Он просто неглубокий и тяга намного меньше. Когда ты гребешь, твой гребок отталкивается от дна и идёт к тебе. А когда бассейн глубокий, тогда это не так заметно. Есть ли внимание от того, что приехал на Олимпиаду в статусе чемпиона мира? А я не обращаю внимание. Просто плаваю и все.", - заявил Бухов в интервью Суспільне Спорт.

Добавим, что полуфинальные заплывы на дистанции 50 м вольным стилем состоятся сегодня, 1 августа, в 21:46 по киевскому времени.