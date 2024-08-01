Марченко о вылете в 1/16 финала в стрельбе из лука: Есть моменты, которые можно было сделать лучше, но из-за волнения не все удалось

Украинка Вероника Марченко сегодня принимала участие в стрельбе из лука. Спортсменка в 1/16 финала уступила одной из фавориток олимпийских соревнований - мексиканке Алехандре Валенсии (6:4). Вероника Марченко в интервью Суспільне Спорт поделилась впечатлениями от своего выступления.

"Проигрыш есть проигрыш все равно. Я расстроена. Есть моменты, которые можно было сделать лучше, но из-за волнения не все удалось. Третья Олимпиада и второй раунд - немного надо было дожать себя. Не знаю, сделаю выводы", - заявила Вероника Марченко.

Добавим, что дальнейшие соревнования по стрельбе из лука продолжатся на Олимпиаде-2024 без украинских спортсменов.