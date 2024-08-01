Олимпиада. Итальянская боксерка отказалась от боя после 46 секунд против алжирки, которая ранее провалила гендерный тест

Сегодня итальянка Анджела Карини покинула ринг через 46 секунд с подозрением на перелом носа после боя в полусреднем весе против алжирской боксерки Имане Хелифы, которая не прошла гендерный тест на прошлогоднем чемпионате мира. Получив удар в лицо, Карини сразу же отошла в свой угол и дала понять, что не будет продолжать бой, отказавшись пожать руку своей оппонентке. В смешанной зоне после боя Карини сказала, что пришла сюда, чтобы "почтить своего отца", но "никогда не получала таких сильных ударов".

Международная боксерская ассоциация запретила Хелифи соревноваться после того, как она провалила тест на уровень тестостерона, но ей разрешили выступить на этих Олимпийских играх. Накануне боя Олимпийский комитет Алжира (COA) осудил нападение на боксерку, опубликовав заявление по этому поводу.

"COA решительно осуждает неэтичные нападки на нашу уважаемую спортсменку Имане Хелиф и травлю ее с помощью безосновательной пропаганды со стороны некоторых иностранных СМИ. Такие нападки на ее личность и достоинство являются глубоко несправедливыми, особенно в то время, когда она готовится к пику своей карьеры на Олимпийских играх. COA принял все необходимые меры для защиты нашей чемпионки", - говорится в заявлении алжирского комитета.

Хелиф - одна из двух боксерок, которые участвуют в Играх несмотря на то, что она была дисквалифицирована с прошлогоднего чемпионата мира среди женщин за несоответствие критериям отбора. Тайваньская спортсменка Лин Ю-тинг была лишена бронзовой награды чемпионата, но получила разрешение на участие в Олимпиаде-2024.

Добавим, что обе боксерки также соревновались на Играх-2020 в Токио. МОК защитил свое решение о допуске спортсменок к бою, заявив, что все боксерки, участвующие в соревнованиях, соответствуют квалификационным требованиям.