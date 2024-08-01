  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Чжэн Циньвэнь впервые в карьере обыграла первую ракетку мира
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чжэн Циньвэнь впервые в карьере обыграла первую ракетку мира

Олимпиада

Китаянка совершила сенсацию на Олимпиаде

Чжэн Циньвэнь впервые в карьере обыграла первую ракетку мира

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь впервые в карьере победила первую ракетку мира.

Сегодня, 1 августа, она играла против лидера рейтинга WTA польки Иги Швёнтек. В полуфинальном матче Олимпийских игр китаянка сенсационно оказалась сильнее — 6:2, 7:5.

До этого Циньвэнь проиграла Швёнтек шесть матчей подряд. Это произошло на турнирах категории WTA-1000 в Дубае и Цинциннати, WTA-500 в Штутгарте и Сан-Диего, на United Cup, а также на кортах "Ролан Гаррос" в 2022 году.

Чжэн Циньвэнь в матче за звание олимпийской чемпионки встретится с победительницей второго полуфинала — между словацкой теннисисткой Анной Шмидловой и хорваткой Донной Векич.

По теме
yellow-arrow
В Олимпийской деревне ограбили сборную Словакии по велоспорту
yellow-arrow
Зеленский назвал участие россиян и белорусов под нейтральным флагом в Олимпиаде "полусанкциями"
yellow-arrow
Олимпиада. Итальянская боксерка отказалась от боя после 46 секунд против алжирки, которая ранее провалила гендерный тест
Олимпиада Олимпиада-2024 Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости