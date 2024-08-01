Чжэн Циньвэнь впервые в карьере обыграла первую ракетку мира

Седьмая ракетка мира китайская теннисистка Чжэн Циньвэнь впервые в карьере победила первую ракетку мира.

Сегодня, 1 августа, она играла против лидера рейтинга WTA польки Иги Швёнтек. В полуфинальном матче Олимпийских игр китаянка сенсационно оказалась сильнее — 6:2, 7:5.

До этого Циньвэнь проиграла Швёнтек шесть матчей подряд. Это произошло на турнирах категории WTA-1000 в Дубае и Цинциннати, WTA-500 в Штутгарте и Сан-Диего, на United Cup, а также на кортах "Ролан Гаррос" в 2022 году.

Чжэн Циньвэнь в матче за звание олимпийской чемпионки встретится с победительницей второго полуфинала — между словацкой теннисисткой Анной Шмидловой и хорваткой Донной Векич.