В Олимпийской деревне ограбили сборную Словакии по велоспорту

Велогонщики из Словакии стали жертвами кражи оборудования в Олимпийской деревне под Парижем.

"Велосипедистов из словацкой делегации ограбили в понедельник между 9.00 и 17.00 по местному времени в Олимпийской деревне в Сен-Дени", — написал французский журналист Амори Бреле в своём аккаунте в соцсетях со ссылкой на источник в полиции.

У спортсменов похищены 10 велопокрышек, запчасти и несколько переключателей. Сумма ущерба оценивается в € 2,3 тыс. Тренер команды подал заявление в полицию. Всё велосипедное оборудование хранилось в незапертом шкафчике.