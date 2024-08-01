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В Олимпийской деревне ограбили сборную Словакии по велоспорту

Олимпиада

Это уже не первый подобный случай на Олимпиаде

В Олимпийской деревне ограбили сборную Словакии по велоспорту

Фото: olympicchannel

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Велогонщики из Словакии стали жертвами кражи оборудования в Олимпийской деревне под Парижем.

"Велосипедистов из словацкой делегации ограбили в понедельник между 9.00 и 17.00 по местному времени в Олимпийской деревне в Сен-Дени", — написал французский журналист Амори Бреле в своём аккаунте в соцсетях со ссылкой на источник в полиции.

У спортсменов похищены 10 велопокрышек, запчасти и несколько переключателей. Сумма ущерба оценивается в € 2,3 тыс. Тренер команды подал заявление в полицию. Всё велосипедное оборудование хранилось в незапертом шкафчике.

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Комментарии
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scorpius (Ck)
01.08.2024 в 18:26
Там во Франции кругом одни стремные арабы, а они шкафчики с вещами не запирают...
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Комментарии 1
avatar
scorpius (Ck)
01.08.2024 в 18:26
Там во Франции кругом одни стремные арабы, а они шкафчики с вещами не запирают...
Ответить
1
0

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