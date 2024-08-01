  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Олимпиада
  4. Матч Людмилы и Надежды Киченок в парном разряде Олимпиады-2024 перенесен
В тренде
Олимпиада
Олимпиада

Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Людмилы и Надежды Киченок в парном разряде Олимпиады-2024 перенесен

Олимпиада
Обновлено

Новая дата встречи будет определена позже

Матч Людмилы и Надежды Киченок в парном разряде Олимпиады-2024 перенесен

Фото: twitter Billie Jean King Cup

Новина українською

Время начала четвертьфинального матча Людмилы и Надежды Киченок в парном разряде Олимпиады-2024 в теннисе перенесено.

Встреча была перенесена из-за погодных условий.

Новое время проведения матча определится позже.

По теме
yellow-arrow
Карлос Алькарас вырвал победу на пути к полуфиналу Олимпиады-2024
yellow-arrow
Александр Зверев покидает Олимпиаду в Париже
yellow-arrow
Ян Цзяюй взяла золото Олимпиады-2024 в ходьбе на 20 км
Надежда Киченок Людмила Киченок Олимпиада Олимпиада-2024
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12 000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости