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Матч Людмилы и Надежды Киченок в парном разряде Олимпиады-2024 перенесен
Новая дата встречи будет определена позже
Фото: twitter Billie Jean King Cup
Время начала четвертьфинального матча Людмилы и Надежды Киченок в парном разряде Олимпиады-2024 в теннисе перенесено.
Встреча была перенесена из-за погодных условий.
Новое время проведения матча определится позже.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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