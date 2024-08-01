Анна Рыжикова пропустит квалификацию смешанной эстафеты 4х400 метров на Олимпийских играх в Париже.

Спортсменка сообщила, что сосредоточится на дистанции 400 метров с барьерами, на которую отобралась по нормативу.

Квалификационные забеги на дистанции 4х400 м состоятся в пятницу, 2 августа, в 20:10 по киевскому времени.