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Анна Рыжикова пропустит квалификацию смешанной эстафеты 4х400 метров

Олимпиада

Украинка будет готовиться к дистанции 400 метров с барьерами

Анна Рыжикова пропустит квалификацию смешанной эстафеты 4х400 метров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Анна Рыжикова пропустит квалификацию смешанной эстафеты 4х400 метров на Олимпийских играх в Париже.

Спортсменка сообщила, что сосредоточится на дистанции 400 метров с барьерами, на которую отобралась по нормативу.

Квалификационные забеги на дистанции 4х400 м состоятся в пятницу, 2 августа, в 20:10 по киевскому времени.

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Источник:
Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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