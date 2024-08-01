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Анна Рыжикова пропустит квалификацию смешанной эстафеты 4х400 метров
Украинка будет готовиться к дистанции 400 метров с барьерами
Getty Images/Global Images Ukraine
Анна Рыжикова пропустит квалификацию смешанной эстафеты 4х400 метров на Олимпийских играх в Париже.
Спортсменка сообщила, что сосредоточится на дистанции 400 метров с барьерами, на которую отобралась по нормативу.
Квалификационные забеги на дистанции 4х400 м состоятся в пятницу, 2 августа, в 20:10 по киевскому времени.
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Источник:Суспільне Спорт
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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