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Ян Цзяюй взяла золото Олимпиады-2024 в ходьбе на 20 км

Олимпиада

Китайские спортсмены демонстрируют хорошие результаты на Олимпийских играх

Ян Цзяюй взяла золото Олимпиады-2024 в ходьбе на 20 км

фото - sports-pot.com

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

1 августа на Олимпийских играх в Париже стартовали соревнования по лёгкой атлетике. В ходьбе на 20 км среди женщин был разыгран второй комплект медалей в этом виде спорта.

Спортсменка олимпийской сборной Китая и чемпионка мира — 2017 Ян Цзяюй стала победительницей Олимпиады-2024 в ходьбе на 20 км. Второе место заняла испанка Мария Перес. Тройку сильнейших замкнула австралийка Джемайма Монтаг.

Старт соревнований ходоков у мужчин и женщин, запланированный на 8:30 и 10:20 соответственно, был перенесён на более позднее время из-за неблагоприятных погодных условий.

Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. Женщины, ходьба 20 км

1. Ян Цзяюй (Китай) — 1 час 25 минут 54 секунды.

2. Мария Перес (Испания) +25 секунд.

3. Джемайма Монтаг (Австралия) +31 секунда.

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