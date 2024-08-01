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Ян Цзяюй взяла золото Олимпиады-2024 в ходьбе на 20 км
Китайские спортсмены демонстрируют хорошие результаты на Олимпийских играх
фото - sports-pot.com
1 августа на Олимпийских играх в Париже стартовали соревнования по лёгкой атлетике. В ходьбе на 20 км среди женщин был разыгран второй комплект медалей в этом виде спорта.
Спортсменка олимпийской сборной Китая и чемпионка мира — 2017 Ян Цзяюй стала победительницей Олимпиады-2024 в ходьбе на 20 км. Второе место заняла испанка Мария Перес. Тройку сильнейших замкнула австралийка Джемайма Монтаг.
Старт соревнований ходоков у мужчин и женщин, запланированный на 8:30 и 10:20 соответственно, был перенесён на более позднее время из-за неблагоприятных погодных условий.
Олимпиада-2024. Лёгкая атлетика. Женщины, ходьба 20 км
1. Ян Цзяюй (Китай) — 1 час 25 минут 54 секунды.
2. Мария Перес (Испания) +25 секунд.
3. Джемайма Монтаг (Австралия) +31 секунда.
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