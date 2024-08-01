Александр Зверев покидает Олимпиаду в Париже

Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не сумел пробиться в полуфинал Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).

В четвертьфинале соревнований Зверев со счётом 5:7, 5:7 проиграл 16-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти.

Встреча Зверева с Музетти продлилась 2 часа и 5 минут. В её рамках Зверев четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных.

В полуфинальном раунде Олимпиады-2024 22-летний Музетти сразится либо с Новаком Джоковичем, либо со Стефаносом Циципасом.