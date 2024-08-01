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Александр Зверев покидает Олимпиаду в Париже
Немец не смог пробиться в полуфинал соревнований
Фото: ATP Tour
Олимпийский чемпион 2020 года в одиночном разряде четвёртая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев не сумел пробиться в полуфинал Олимпийских игр – 2024 в Париже (Франция).
В четвертьфинале соревнований Зверев со счётом 5:7, 5:7 проиграл 16-й ракетке мира итальянцу Лоренцо Музетти.
Встреча Зверева с Музетти продлилась 2 часа и 5 минут. В её рамках Зверев четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из пяти заработанных.
В полуфинальном раунде Олимпиады-2024 22-летний Музетти сразится либо с Новаком Джоковичем, либо со Стефаносом Циципасом.
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