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Карлос Алькарас вырвал победу на пути к полуфиналу Олимпиады-2024

Олимпиада

Испанец взял верх в двухсетовом матче

Карлос Алькарас вырвал победу на пути к полуфиналу Олимпиады-2024

Getty Images/Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Состоялся матч 1/4 финала в рамках Олимпийских игр – 2024 в Париже, в котором встречались американский теннисист Томми Пол и испанец Карлос Алькарас. Третья ракетка мира из Испании одержал победу в двух сетах.

Олимпиада (м). 1/4 финала

Карлос Алькарас — Томми Пол 6:3, 7:6 (9:7)

Встреча продолжалась ровно два часа. Испанский теннисист шесть раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету американца два эйса, ни одной двойной ошибки и один выигранный брейк-пойнт из пяти заработанных.

В полуфинале олимпийского турнира Алькарас встретится с победителем матча между канадцем Феликсом Оже-Альяссимом и Каспером Руудом из Норвегии.

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Карлос Алькарас
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