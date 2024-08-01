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Людмила и Надежда Киченок упустили преимущество в решающем тайбрейке и покидают Олимпиаду

Олимпиада
Обновлено

А шансы были

Людмила и Надежда Киченок упустили преимущество в решающем тайбрейке и покидают Олимпиаду

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Сестры Киченок выбыли в четвертьфинале Олимпиады-2024 по теннису.

Украинские теннисистки в матче за выход в полуфинал уступили испанкам Кристине Букси и Саре Соррибес Тормо. Выигрывая в решающем тай-брейке 7:3, украинки упустили преимущество и потерпели поражение со счетом 10:12.

Сестры Киченок были последними представительницами Украины на Олимпиаде в теннисе. На турнире украинки не завоевали ни одной медали.

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Надежда Киченок Людмила Киченок Олимпиада Олимпиада-2024
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Комментарии
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vlapa (Киев)
01.08.2024 в 20:39
Жаль. Тепер у россян є шанс на золото
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Комментарии 2
vlapa (Киев)
01.08.2024 в 20:39
Жаль. Тепер у россян є шанс на золото
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vlotko (Броди)
01.08.2024 в 20:34
Ніхто і не сподівався від них перемог
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