Людмила и Надежда Киченок упустили преимущество в решающем тайбрейке и покидают Олимпиаду

Сестры Киченок выбыли в четвертьфинале Олимпиады-2024 по теннису.

Украинские теннисистки в матче за выход в полуфинал уступили испанкам Кристине Букси и Саре Соррибес Тормо. Выигрывая в решающем тай-брейке 7:3, украинки упустили преимущество и потерпели поражение со счетом 10:12.

Сестры Киченок были последними представительницами Украины на Олимпиаде в теннисе. На турнире украинки не завоевали ни одной медали.