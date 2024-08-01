Олимпиада
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Людмила и Надежда Киченок упустили преимущество в решающем тайбрейке и покидают Олимпиаду
А шансы были
Фото: Getty Images
Сестры Киченок выбыли в четвертьфинале Олимпиады-2024 по теннису.
Украинские теннисистки в матче за выход в полуфинал уступили испанкам Кристине Букси и Саре Соррибес Тормо. Выигрывая в решающем тай-брейке 7:3, украинки упустили преимущество и потерпели поражение со счетом 10:12.
Сестры Киченок были последними представительницами Украины на Олимпиаде в теннисе. На турнире украинки не завоевали ни одной медали.
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vlapa (Киев)
01.08.2024 в 20:39
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