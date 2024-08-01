Олимпиада - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Организаторы Олимпиады-2024 отреагировали на кражи в Олимпийской деревне
Официально было зафиксировано пять краж
Getty Images / Global Images Ukraine
Директор организационного комитета Олимпиады-2024 по вопросам коммуникаций Анн Дешам прокомментировала новости об участившихся кражах на территории Олимпийской деревни. В частности, местное издание RMC Sport заявляло, что с момента начала Игр в Париже (Франция) были зафиксированы жалобы о пяти кражах.
"Действительно, были инциденты, о них сообщили полиции. Мы поддерживаем делегации. В Олимпийской деревне действуют строгие меры, круглосуточно работают 180 камер видеонаблюдения. Но я не могу предоставить информацию, сколько сотрудников безопасности там находится", — приводит слова Дешам RMC Sport.
Напомним, что Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа.
Популярное сейчас
- Полесье – Олимпия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Олимпиада. Итальянская боксерка отказалась от боя после 46 секунд против алжирки, которая ранее провалила гендерный тест
- В Динамо назвали характер травмы Дячука
- Полунин: Наши футболисты не забывают благодарить ВСУ, но когда им предложили выступить на спортивной передовой, Олимпиаде, они дали задний ход
- Яна Суркис сообщила, что уже год замужем за защитником Динамо
- Мудрик кардинально сменил имидж и коротко постригся. Тренд поддержали Трубин и Таловеров. ФОТО