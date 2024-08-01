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Организаторы Олимпиады-2024 отреагировали на кражи в Олимпийской деревне

Олимпиада

Официально было зафиксировано пять краж

Организаторы Олимпиады-2024 отреагировали на кражи в Олимпийской деревне

Getty Images / Global Images Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Директор организационного комитета Олимпиады-2024 по вопросам коммуникаций Анн Дешам прокомментировала новости об участившихся кражах на территории Олимпийской деревни. В частности, местное издание RMC Sport заявляло, что с момента начала Игр в Париже (Франция) были зафиксированы жалобы о пяти кражах.

"Действительно, были инциденты, о них сообщили полиции. Мы поддерживаем делегации. В Олимпийской деревне действуют строгие меры, круглосуточно работают 180 камер видеонаблюдения. Но я не могу предоставить информацию, сколько сотрудников безопасности там находится", — приводит слова Дешам RMC Sport.

Напомним, что Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа.

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