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Итальянская дзюдоистка Алиса Белланди взяла золото в категории до 78 кг

Олимпиада

Это вторая Олимпиада для спортсменки

Итальянская дзюдоистка Алиса Белланди взяла золото в категории до 78 кг

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Итальянская дзюдоистка Алиса Белланди стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже в категории до 78 кг. В финальной схватке она одолела представительницу Израиля Инбар Ланир.

Бронзовые награды завоевали Патриция Сампайо (Португалия), которая оказалась сильнее Рики Такаямы (Япония), и Ма Чжэньчжао (Китай), взявшая верх в поединке с Анной-Марией Вагнер (Германия).

Напомним, что Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа.

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