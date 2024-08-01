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Итальянская дзюдоистка Алиса Белланди взяла золото в категории до 78 кг
Это вторая Олимпиада для спортсменки
Фото: Getty Images
Итальянская дзюдоистка Алиса Белланди стала чемпионкой Олимпийских игр 2024 года в Париже в категории до 78 кг. В финальной схватке она одолела представительницу Израиля Инбар Ланир.
Бронзовые награды завоевали Патриция Сампайо (Португалия), которая оказалась сильнее Рики Такаямы (Япония), и Ма Чжэньчжао (Китай), взявшая верх в поединке с Анной-Марией Вагнер (Германия).
Напомним, что Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа.
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